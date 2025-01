Stellantis di Melfi: stop alla produzione per mancanza di componenti. Ecco fino a quando

Riflettori ancora puntati sullo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi.

Come riporta rainews da fonti sindacali si apprende che, per mancanza di componenti, l’attività produttiva sarà sospesa nell’intero stabilimento nelle giornate di giovedì 16 gennaio e venerdì 17 gennaio 2025.

Un nuovo stop produttivo dunque, nell’ambito di una fase complessa perché legata alla salita produttiva dei nuovi modelli e alla dismissione di quelli precedenti.

Già annunciata per il 5 febbraio prossimo, una iniziativa dei sindacati a Bruxelles per chiedere di rivedere le norme sulla transizione all’elettrico delle vetture in Europa.