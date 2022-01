Stellantis: nel 2021 aumentano le immatricolazioni! Ecco tutti i dati

Nel 2021 il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia 549.775 auto, il 2,6% in più del 2020.

La quota è par al 37,7% rispetto al 38,8% dell’anno precedente.

“Per quanto riguarda i marchi del gruppo Stellantis, anche nel mese di dicembre 2021 Fiat si e’ confermato il primo in Italia per quota di mercato con il 15,58%: le immatricolazioni sono state 13.503, in calo del 30,92 rispetto al dicembre 2020.

Alfa Romeo ha registrato 973 immatricolazioni, in calo del 41,95% rispetto allo stesso mese del 2020, con quota di mercato all’1,12%”.

È quanto rivela “Il Sole 24 ore” che aggiunge:

“Le immatricolazioni di Jeep sono state 3.8040, in calo del 29,68% (quota al 4,43%);

quelle di Citroen e Ds sono state 3.431 (-39,23% e quota al 3,96%);

Lancia ha segnato un -53,26% a 2.210 unità (quota al 2,55%);

Opel -35,71% a 2.312 unità (2,67% la quota di mercato);

Peugeot -31,72% a 5.418 unità (6,25% la quota).

In relazione al marchio Maserati, le immatricolazioni a dicembre 2021 sono state 146, in crescita del 5,04% rispetto allo stesso mese del 2020 (0,17% la quota di mercato).

Nell’intero 2021, Fiat e’ il marchio più venduto in Italia con il 15,33% di quota di mercato e 223.567 auto immatricolate, in crescita del 5,78% rispetto al 2020.

Guardando alla performance annuale:

Alfa Romeo ha registrato immatricolazioni per 11.300 unità, in calo del 34,36% sul 2020 (0,78% la quota di mercato);

Jeep ha visto le immatricolazioni salire del 6,76% a 63.629 unità (4,36% la quota di mercato);

i marchi Citroen e Ds sono rimasti pressoché’ stabili con un +0,97% a 69.677 unità (quota al 4,78%);

per Lancia la crescita e’ stata dell’1,52% a 43.679 unità (3% la quota);

per Opel -0,41% a 53.660 (quota al 3,68%); e per Peugeot +3,22% a 84.263 unità (5,78% la quota di mercato).

Infine, Maserati nell’intero 2021 ha immatricolato 1.646 unità, in crescita del 21,12 sul 2020, con quota di mercato dello 0,11%.

