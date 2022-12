Tito pronto ad accendere l’albero di Natale più grande della Basilicata! Ecco il programma

Si avvicinano le festività natalizie e, con esse, riparte il cartellone di eventi “La Bianca Stagione di Tito”.

Tante le iniziative messe in programma dall’amministrazione comunale, dalle associazioni locali e dalle varie realtà presenti sul territorio.

A partire dal “Terzo Premio Lucano della Fisarmonica Diatonica”, che sarà proposto dall’Accademia Diatonica Domenica 4 Dicembre al “Centro per la Creatività Cecilia”.

Sempre al “Centro Cecilia”, Martedì 6 e Mercoledì 7 si terrà il “Festival della Pizza”.

Giovedì 8, alle ore 20:00, in Villa Europa, appuntamento con la tradizionale accensione de “L’Albero di Natale più Grande della Basilicata”, organizzato dall’associazione Anspi e giunto alla sua 19° edizione.

Ad accendere l’albero quest’anno sarà Maria Soave, giornalista del TG1 Rai.

Martedì 13, alle 17:30, alla Biblioteca Comunale “L. Ostuni” si terranno letture e un laboratorio di origami, “La Rivolta dei Babbi Natale”, proposta dall’associazione “Sotto il Castello”.

Sempre Martedì 13, alle 20:00, nel Convento Sant’Antonio da Padova, si terrà il concerto del coro gospel “Voice’s Power”.

Venerdì 16, alle 17:30, alla Biblioteca “L.Ostuni”, l’associazione “Sotto il Castello” propone la presentazione del libro “Il Signor Conchiglia” di Gianluca Caporaso.

Domenica 18, alle 17:00, a Villa della Costituzione, ci sarà la performance di statue viventi “Le Fate di Ghiaccio” e lo spettacolo di fuoco “Ignifera”.

Martedì 20, alle 17:00, alla Sala “Don Domenico Scavone”, MedinLucania promuove il dibattito “Migranti in Basilicata/ alla ricerca di un modello di inclusione sostenibile”.

A seguire, alle ore 20:00, nella sede del Progetto Sai di via Roma, si terrà la Cena Sociale a cura della cooperativa “La Mimosa”.

Giovedì 22 appuntamento in Piazzetta “San Laviero Martire”, per poi raggiungere un’abitazione privata, organizzato dall’associazione “Sotto il Castello” con “Letture al Tramonto – Edizione Al Camino”.

Ore 18:00 per i bambini fino ai 7 anni di età, alle 19:30 per i ragazzi dai 14 anni in su.

Venerdì 23, alle ore 18:00, alla Villa della Costituzione Italiana, l’amministrazione comunale propone lo spettacolo teatrale “Babbo Natale e l’Elfo”.

Sabato 24, dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 21, in Villa della Costituzione Italiana, il Forum dei Giovani propone l’Aperitivo Natalizio.

Lunedì 26, alle 19:00, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione di Tito Scalo spazio alla musica con il concerto natalizio “La Musica degli Angeli”.

Mercoledì 28 e Giovedì 29, alle 17:30, alla Biblioteca “Ostuni” l’associazione “Sotto il Castello” presenta il laboratorio dedicato ai bambini dai 10 ai 14 anni “Blocchi e avventure a Tito – Costruire con Minecraft?”.

Mentre Giovedì 30 Dicembre, presso il Centro per la creatività Cecilia, il Forum dei giovani vi aspetta per una Giornata del baratto e per il palio invernale.

Mercoledì 4 Gennaio, alle 19:00, nella Chiesa Immacolata Concezione di Tito Scalo, l’amministrazione comunale promuove il concerto musicale di Pino Melfi & Giacomo Aula Duo.

Inoltre, nelle giornate del 8-9-10-11-17-18-23-24 Dicembre, la Villa della Costituzione Italiana ospiterà i Mercatini di Natale: esposizioni artigianali e stand enogastronomici, con musica e animazione per bambini.

Il 10-11-17-18 Dicembre, invece, alle 17:30, in via Umberto I, “La Casa di Babbo Natale” sarà pronta per accogliere tutti i bambini per una foto con Babbo Natale e consegnare la propria letterina.

Infine, dal 27 al 30 Dicembre e dal 2 al 5 Gennaio, l’associazione “Aletheia” promuove il Christmas Center Campus Natalizio per Bambini.a

