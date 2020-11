Tito: riprende la didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado!

Il Sindaco del Comune di Tito (PZ), Graziano Scavone, comunica:

“Durante la riunione di ieri del Centro Operativo Comunale di Protezione civile, si è deciso, d’intesa con l’Ufficiale Sanitario e con la Dirigenza Scolastica, di riprendere, sin dalla giornata di domani, giovedì 12 novembre, la didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio.

La decisione in via precauzionale di sospensione delle attività didattiche era stata dettata dalla necessità di attendere tutti i risultati della campagna di screening condotta sulle due classi medie poste in quarantena, di poter tracciare in maniera puntuale i casi di positività che si sono registrati in ambiente scolastico e di provvedere alla sanificazione di tutti i plessi scolastici, operazione che richiede almeno 48 ore per il completamento.

Ringrazio a tal proposito il personale Ata per la celerità con la quale hanno condotto le operazioni di igienizzazione delle strutture scolastiche.

I tracciamenti circoscritti dei casi positivi che, ricordo, si trovavano in isolamento già da 14 giorni, la negatività di un caso sospetto tra il corpo docente e il fatto che oltre alla scuola secondaria di primo grado non ci sono al momento altri plessi interessati da situazioni sospette, ci consentono di non prorogare ulteriormente la chiusura delle scuole, anche in accordo alle disposizioni nazionali da oggi in vigore relative alle zone ‘arancioni’ che non prevedono misure in tal senso.

Il quadro epidemiologico locale è in continua evoluzione e in base ai dati che ci verranno restituiti nei prossimi giorni saremo pronti a prendere tutte le misure idonee per salvaguardare la salute di tutti.

Sempre nella riunione del COC si è convenuto sulla necessità di intensificare i controlli nei luoghi di assembramento all’aperto, richiedendo alla polizia locale di effettuare sanzioni ai trasgressori che non rispettano le disposizioni sul distanziamento sociale e sull’uso corretto della mascherina.

Si è inoltre deciso di non sospendere, per il momento, il mercato quindicinale e di concordare con la curia le più adeguate misure per lo svolgimento delle prossime cerimonie religiose.

Inoltre, sono state prese decisioni in merito alla approvvigionamento di dispositivi anticovid, alla gestione dei rifiuti speciali covid, all’attivazione dello smart working in modalità alternata per i dipendenti comunali e al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare per i casi positivi e per i cittadini che necessitano di supporto.

A tal proposito stamattina sottoscriveremo una convenzione con il nostro Vescovo Mons. Salvatore Ligorio e la Caritas diocesana, che ringrazio per l’immenso lavoro che svolge a favore dei bisognosi, per coordinare gli interventi assistenziali sul nostro territorio e condividere l’accesso ai servizi offerti dalla Caritas nell’emporio della solidarietà di Tito Scalo.

Seppur le notizie di questi giorni sui vaccini ci danno sollievo, ci aspettano ancora giorni molto difficili e dobbiamo avere molta prudenza e autocontrollo.

La situazione sanitaria anche nella nostra regione è piuttosto delicata e sotto stress.

Pertanto invito tutti i concittadini a concentrarsi su ciò che ciascuno di noi può fare, attraverso comportamenti responsabili per contrastare la diffusione del virus, che da giorni sta entrando nei luoghi in cui prima non c’era!”.

