Treni, “mancata realizzazione bretella Tito-Auletta: aree interne sempre più isolate”! La denuncia

“Il centrodestra cala la maschera e sposta i fondi previsti nel Pnrr per il potenziamento delle linee Roma-Pescara/Palermo-Catania su altri lotti delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania.

Oggi, si verifica quanto da tempo stiamo denunciando, ovvero che non c’è nessun tecnicismo dietro la mancata realizzazione della bretella Tito-Auletta, ma un’inaccettabile scelta politica attuata del Governo Meloni.

È un enorme perdita per la nostra Regione e soprattutto un grave danno per le aree interne, che rimangono sempre più isolate e abbandonate a se stesse.

Prima avevamo un Governo che non aveva minimamente preso in considerazione le richieste avanzate da cittadini e associazioni lucane; oggi, a causa di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, rimane solo tanta propaganda e l’amarezza di vedere la Basilicata in mano a chi non ha a cuore il suo futuro.

I governanti lucani hanno preferito ergersi a difensori d’ufficio del loro Governo, perdendo l’occasione di dimostrare che il vero cambiamento sta nell’avere il coraggio di mobilitarsi anche in modo trasversale quando si tratti di battersi per gli interessi del proprio territorio.

Una macchia che non leveranno facilmente dal loro curriculum politico e che i lucani pagheranno in prima persona”.

Così in un comunicato scrive Ciufer Basilicata.a

