Tutti col naso all’insù per ammirare la Superluna più stupefacente del 2021!

Ancora una splendida sorpresa nei nostri cieli.

A partire dal crepuscolo oggi, Martedì 27, potremo osservare la SUPERLUNA ROSA, la più stupefacente del 2021.

Ma cosa significa?

Si ha una super-luna quando il nostro satellite si trova nella fase di plenilunio (luna piena) e nello stesso tempo nel punto più vicino alla Terra (perigeo).

In questa occasione potremmo accorgerci che la luna sarà un po’ più grande (8-10% più grande) del normale e che quindi la sua luminosità sarà maggiore (15% in più).

Ma perché rosa?

Naturalmente non vedremo una luna di colore rosa, ma questo nome, come spesso accade, è stato dato dai nativi americani.

Il nome e il colore è dovuto al muschio rosa, o dal phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America simile alle ortensie e con una caratteristica fioritura rosata che anticipa quella primaverile degli altri fiori.

Quest’anno la distanza minima (perigeo) che raggiungerà il nostro satellite sarà di soli 357.378 km.

Questo dato supera quello della super-luna del 2020 (la più grande dell’anno scorso).

Per questo motivo l’evento sarà stupefacente e meritevole di essere osservato in tutta la sua maestosità.

Il termine “super-luna” è stato coniato da un astrologo nel 1979 (Richard Nolle), per quello non è ben visto dalla comunità scientifica, infatti gli astronomi preferiscono riferirsi al fenomeno con la meno abbordabile coppia di termini “perigeo-syzygy”.

Il primo termine indica il periodo in cui la Luna si trova più vicina alla Terra, il termine “sygyzy” viene invece usato per indicare l’allineamento di tre corpi celesti appartenenti a un medesimo sistema gravitazionale.

La successiva super-luna sarà il 26 maggio: in questa occasione in gran parte del mondo (purtroppo non in Italia) si potrà osservare anche la sua eclissi totale.

Siete pronti a lasciarvi catturare da uno degli spettacoli più belli della natura?a

