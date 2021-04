Vaccini Basilicata, Bardi: “prenotazioni anche per gli Over 70”. Ecco da quando

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, scrive:

“Nell’ambito delle azioni promosse dal governo per accelerare il piano nazionale vaccinale, nei prossimi giorni finalmente arriverà anche in Basilicata il personale sanitario richiesto mesi fa (così come sollecitato da tutte le altre regioni) per potenziare la campagna vaccinale.

Da lunedì apriremo le prenotazioni anche agli Over70”.

Le prenotazione per gli “Over 70” si effettueranno sulla Piattaforma di Poste Italiane.a

