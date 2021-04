Potenza, a mezzanotte scatta la Zona Rossa per questo Comune della provincia! I dettagli

Ancora un comune della provincia di Potenza in Zona Rossa.

Il Comune di Satriano (PZ) fa sapere:

“A partire da domani il nostro comune sarà in zona rossa.

Lo ha deciso la task force regionale in base ai dati sulla diffusione del Covid-19 sul nostro territorio. Il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi emanerà a breve l’ordinanza.

Questo provvedimento è necessario per fermare la diffusione del virus che in queste ultime due settimane ha avuto una crescita tale da rendere necessarie delle maggiori restrizioni per il nostro paese.

L’ordinanza entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi e sarà valida fino al 17 aprile, compreso.

Con il passaggio alla zona rossa:

– la seconda e terza media passano in DAD. La prima media, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia continuano con le lezioni in presenza;

– chiudono le attività di servizi alla persona quali parrucchieri ed estetisti ed i negozi al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (potranno chiedere i Ristori);

– sono vietati tutti gli spostamenti anche a livello comunale ad eccezione di quelli motivati da ragioni di lavoro, salute e necessità.

Invitiamo tutti i cittadini allo scrupoloso rispetto delle regole per poter uscire il prima possibile da questa situazione.

L’amministrazione comunale, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine sono a completa disposizione per ogni eventuale problema o criticità”.

