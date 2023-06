Vandali in azione a Bella! Ecco le foto e i provvedimenti del Sindaco

Il Sindaco del Comune di Bella, con propria ordinanza, dispone:

“non senza dispiacere e amarezza, la chiusura dell”Edificio’ per i danni, causati da azioni improprie e atti vandalici, che ne hanno compromesso la sicurezza.

Per ‘rompere’ basta niente se non pochi minuti, per ‘aggiustare’, invece, occorrono risorse economiche, che sono pubbliche, atti burocratici-amministrativi ed occorre del tempo.

L’EDIFICIO, pertanto, RESTERA’ CHIUSO per tutto il tempo necessario a ripristinarne la funzionalità in tutta sicurezza.

Nel contempo, per i danni arrecati, sarà presentata DENUNCIA contro ignoti agli organi competenti.

Tutte queste brutture si possono evitare, bastano solo amore e rispetto, e solo questo chiediamo: amore e rispetto per la cosa pubblica come fosse la nostra casa e i nostri beni più preziosi.

Chiediamo però anche la collaborazione dei cittadini ed, in particolare, delle famiglie affinché si attenzioni con il giusto grado di importanza la questione del rispetto delle cose pubbliche e dell’ambiente che ci circonda”.

Ecco le foto.

