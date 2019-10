Viggiano, truffe agli anziani: Arma dei Carabinieri e Comune al fianco dei cittadini. Ecco l’iniziativa

La Compagnia Carabinieri di Viggiano in collaborazione con il Comune per evitare i raggiri e le truffe, in particolare alle persone anziane, organizza per Giovedì 17 Ottobre, alle ore 18:00, un incontro pubblico presso la “Piazza Coperta”.

L’iniziativa è stata voluta fortemente dall’Assessore alle Politiche sociali Rosita Gerardi, di concerto proprio con le Forze dell’ordine.

Ecco quanto spiega l’Assessore:

“Si tratta di un tema molto importante e delicato le truffe agli anziani sono fenomeno purtroppo in crescita anche nelle nostre piccole comunità.

Proprio per questo motivo invitiamo la cittadinanza ad essere presente, l’invito è rivolto in particolar modo agli anziani e ai loro familiari.

Oggi come oggi è un tema che progressivamente tocca tutte le comunità, perciò abbiamo deciso di aderire a questa pregevole iniziativa dell’Arma dei Carabinieri”.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco avv. Amedeo Cicala e moderato dall’Assessore Gerardi.

Il Capitano Lucia Audino, Comandante della Compagnia Carabinieri Viggiano, illustrerà ai cittadini le principali condotte criminose adottate da malintenzionati per raggirare gli ignari malcapitati e sottrarre soldi e oggetti di valore, e fornirà al contempo informazioni utili, consigli, vere e proprie linee guida da seguire, al fine di evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni e agevolare l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Verrà inoltre consegnato il vademecum dell’Arma che va dai consigli più semplici dettati dal buon senso, come per esempio quello di stare attenti a non essere osservati quando si utilizza il bancomat e si digita il pin o di portare con sè «solo il denaro indispensabile», a molti altri che possono rivelarsi utili.

Di seguito la locandina con tutti i dettagli.