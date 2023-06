Villa d’Agri: la Presidente della Quarta Commissione Consiliare Permanente Sileo incontra i cittadini. Ecco i temi all’ordine del giorno

“Domani la Presidente della Quarta Commissione Consiliare Permanente Avv.ssa Dina Sileo sarà in Sala Consiliare a Villa d’Agri alle ore 17:30 per la ‘road map’ in cui verranno portati all’attenzione della comunità e dei territori diversi temi di rilevanza sociale: dalla modifica della Legge Regionale n.57/2000 sugli usi civici al G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico)“.

È quanto annuncia il Comune di Marsicovetere che aggiunge:

“Nell’accogliere il metodo itinerante scelto dalla Consigliera Sileo per incontrare i cittadini presso i Comuni delle aree interne, il Comune di Marsicovetere conferma il suo ruolo strategico nel porsi come centro servizi territoriale di riferimento per la intera Val d’Agri.

Vi aspetto!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)