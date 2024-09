A Carbone numerosissime presenze nel mese di Agosto! Ecco i prossimi eventi in programma

“Si chiude un mese intenso e pieno di vita per Carbone e i carbonesi: quest’anno, infatti, si sono registrate, specie nel mese di agosto, numerosissime presenze, superando gli abituali numeri degli ultimi anni”.

Così spiega l’amministrazione comunale:

“Esprimiamo piena soddisfazione per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate, che hanno coinvolto ed animato le diverse fasce d’età.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno scelto di trascorrere momenti di svago e di spensieratezza a Carbone.

L’augurio è di riabbracciare tanti carbonesi, e non solo, durante il fine settimana di Ognissanti, in occasione della XVII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo, in programma nei giorni 1, 2 e 3 Novembre.

Nell’arco temporale che intercorre tra l’agosto carbonese e la Mostra Mercato saranno proposte (come da locandina) attività diversificate e momenti di socialità, sia per i residenti che per i visitatori che raggiungeranno Carbone”.

Ecco i prossimi appuntamenti.