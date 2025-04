Potenza tappa per il Giro d’Italia: queste le ultime notizie

In vista della sesta tappa del 108° Giro d’Italia “Potenza – Napoli” del 15 maggio 2025, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, con inizio alle ore 16,00 di mercoledì 2 aprile prossimo, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per mettere a punto le misure di security e safety.

Alla riunione del Comitato parteciperanno, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia:

gli Assessori alle Infrastrutture e Mobilità ed alle Attività Produttive della Regione Basilicata,

i Sindaci dei Comuni interessati dall’attraversamento della carovana (Ruoti, Bella, Baragiano, Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano),

il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Potenza,

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco,

il Dirigente della Protezione Civile della Regione Basilicata,

il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118,