A Maratea tutto pronto per la suggestiva processione via mare per S. Maria di Porto Salvo. Il programma

Domenica 30 giugno, a Maratea torna la tradizionale processione a mare in onore di Maria Santissima di Porto Salvo.

È la festa dei marinai di Maratea e del loro profondo legame con il mare.

Per questa ragione, il Gal Pesca “La cittadella del sapere”, in collaborazione con l’Associazione Imprese di Pesca di Maratea, ha deciso di sostenere questo suggestivo appuntamento che si inserisce nella tradizione delle processioni via mare italiane ed ha deciso di valorizzare gli elementi identitari e di vocazione anche turistica della festa.

A cura del Gal e delle Imprese di Pesca, sarà anche la proiezione, sempre domenica 30, dopo la processione a mare ed il rito eucaristico, del documentario “La Madonna di Porto Salvo. Storie di devozione, storie di pesca”, realizzato da RvmBroadcast, e presentato anche alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano dello scorso febbraio.

Infine, per garantire il massimo coinvolgimento alla processione sono state noleggiate cinque imbarcazioni che saranno a disposizione di quanti vogliano partecipare alla processione.

Spiegano dal Gal:

“Promuovere la cultura del mare, in tutte le sue forme è fondamentale per il Gal pesca, tanto per il Tirreno quanto per lo Ionio si parte oggi da una festa antica, suggestiva, unica e poca nota.

Ma il nostro lavoro sarà su entrambe le coste, insistendo sui loro diversi punti di valore”.

Di seguito la locandina con i dettagli.