A Potenza gara podistica in memoria di Domenico, strappato alla vita troppo presto. Ecco le modifiche alla circolazione

Di seguito la regolamentazione del traffico veicolare in occasione della manifestazione denominata “STRADONBOSCO 2024 con Domenico” il 16 Giugno 2024, come comunicata dal Comune di Potenza:

“Premesso che, è pervenuta in data 4 Giugno 2024 prot. 59575, la richiesta, da parte del Parroco della Parrocchia S. Giovanni Bosco, in occasione della manifestazione denominata “STRADONBOSCO 2024 con Domenico”, di predisporre il divieto di sosta con rimozione e la chiusura al traffico veicolare delle strade al passaggio della gara podistica non competitiva organizzata, P.zza Don Bosco, Via Milano, Via Roma, V.le dell’Unicef, in entrambi i sensi di marcia;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura temporanea delle strade al passaggio della gara podistica, non competitiva, in P.zza Don Bosco, Via Milano, Via Roma, V.le dell’Unicef, in entrambi i sensi di marcia, per garantire lo svolgimento della stessa, in assoluta sicurezza;

Vista l’autorizzazione temporanea ad occupare il suolo pubblico rilasciata da questa U.D. Ufficio Sport, in data 15/5/2024 n° prot. 52102;

Visto:

– gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, N. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.;

– gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 Settembre 1996, N. 610 e ss.mm. Ed int.;

DISPONE

il giorno 16/6/2024 dalle ore 8.30 e fino a cessate esigenze:

1. in piazza Don Bosco il divieto di sosta con rimozione (0-24) tutta la piazza;

2. in via Milano il divieto di sosta con rimozione (0-24) ambo i lati e chiusura al traffico veicolare;

3. in via Roma, da intersezione con via Milano ad intersezione con viale Dell’Unicef il divieto di sosta con rimozione (0-24) ambo i lati e chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni;

4. in viale Dell’Unicef, da intersezione con via Roma ad intersezione con la galleria Unità D’Italia la chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni;

AVVISA

l’ordinanza sarà esecutiva dalle ore 8.30 del giorno di Domenica 16.6.2024;

la chiusura come la riapertura al traffico veicolare delle suddette arterie sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali posti e mantenuti in perfetta efficienza dall’Amministrazione Comunale.

gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

contro i contravventori della seguente ordinanza sarà proceduto tramite sanzioni penali e amministrative dettate dalle norme del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.L. 30.4.1992 N. 285, nonché dal D.P.R. 16.12.1996 N. 495.