A Potenza si aprirà ufficialmente l’Arena Marisol! Ancora vivo il ricordo del suo bellissimo sorriso. L’iniziativa

Potenza ricorda la giovanissima Marisol Lavanga.

Da scout determinata a promessa del volley, Marisol è andata via in punta di piedi lasciando tanto dolore tra coloro che l’hanno amata.

Aveva 17 anni e tanta voglia di vivere ma una terribile malattia non le ha lasciato scampo.

Nella cornice del Parco Baden Powell, dove nelle scorse settimane è nato il Mercato sotto le Stelle, spazio aperto di condivisione, domani si aprirà ufficialmente l’Arena Marisol, campo da beach volley intitolato all’atleta potentina, scomparsa prematuramente nel marzo 2019:

“Circa un mese fa, in occasione del suo 19esimo compleanno, intorno al campo da beach volley, uno dei suoi desideri più forti, si erano ritrovati parenti e amici e le tante associazioni che sono state vicine alla famiglia Lavanga per omaggiarla, e piantare un mandorlo e 19 piantine di lavanda, un modo per far fiorire l’Arena e renderla un simbolo di bellezza e socialità nella città.

A partire dalle ore 18:00 ci ritroveremo nel parco per la benedizione del campo.

Non ci sarà il taglio del nastro, ma tanti amici e ragazzi che ricorderanno il dolce angelo sorridente MARISOL giocando”.

Di seguito la locandina dell’iniziativa e una foto dell’Arena.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)