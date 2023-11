A Potenza storie emozionanti sul mondo del calcio. L’evento in programma

Sabato 11 novembre, alle ore 18:00 presso la libreria Ubik a Potenza, si terrà la presentazione del libro “Chiedi alla polvere” – quando il calcio non è solo un gioco- (Bradipo libri, 2023) di Francesco Caremani, giornalista e scrittore, che dialogherà con il giornalista Francesco Loscalzo.

L’evento, organizzato dal Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”, sarà impreziosito anche dalla presenza dell’allenatore del Potenza Franco Lerda, ex calciatore ed allenatore del Torino.

Nel libro Francesco Caremani racconta le storie che ha raccolto sulla rivista “Il Calcio Illustrato”, dal novembre del 2014 all’ottobre del 2020, nelle quali ha cercato di raccontare il mondo del pallone o, meglio, il mondo che vive dentro e dietro a un pallone.

Storie raccolte in ogni angolo del mondo che ci fanno capire come il calcio non sia solo un gioco, ma molto di più.

Il presidente Gianluca Tartaglia spiega:

“Il nostro club si è sempre caratterizzato per la sua attività culturale e la presentazione del libro di Francesco Caremani va in questa direzione.

Un libro non banale che racconta storie di calcio, lontano dalle competizioni dorate e dai riflettori dei grandi media, che aiutano a comprendere come questo sport non sia solo un gioco, ma spesso una seconda opportunità: per i migranti in fuga dalla guerra, per le donne che vivono in Paesi dove le libertà sono negate piuttosto che per i ragazzi delle periferie del mondo.

Per tutti il calcio diventa aggregazione e riscatto sociale. Un bel libro che emoziona e fa riflettere”.

