A Rotonda e direttamente da “Amici” i cantanti Lugi Strangis e Cricca: ecco tutti gli appuntamenti gratuiti

Ricco il cartellone dell’Estate 2023 che l’Amministrazione comunale di Rotonda, ha programmato per il mese di agosto e settembre che spazia da momenti culturali, allo spettacolo, al sociale, all’intrattenimento, all’animazione per bambini, alla proiezione di film, teatro e allo sport.

Un ampio programma di appuntamenti GRATUITI che sono frutto di proficuo lavoro di squadra portato avanti dalla locale Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco “RotondaEventi” e le Associazioni presenti, grazie alle quali è stato possibile realizzare un’importante scaletta di intrattenimento per tutte le fasce di età.

La maggior parte delle iniziative si svolgeranno in Piazza Vittorio Emanuele III, cuore pulsante del borgo.

Tanti gli appuntamenti nel ricco cartellone “Le voci dei libri” per approfondire, conoscere e leggere insieme un buon libro, si parte il 7 agosto in Largo Borsellino con la presentazione del libro di Adriana Patrichi “La libertà di essere, di esprimersi”; il 20 agosto “Medicina, Sport e Politica al di fuori dei nostri confini”.

I Ritunnari incontrano Nicola Armentano; il 27 agosto sarà la volta di Salvatore Cosma con il libro Madre Terra”.

Il 9 agosto spettacolo musicale “A4Melody”; il 10 “Tombolata estiva” a cura della Pro Loco RotondaEventi;

l’11 agosto animazione per i bambini con Misaki Animation e ancora per i più piccoli, il 14 di agosto con il “Villaggio di Micky Mouse”.

Il 12 agosto per lo sport a cura di AVIS “Francesco Conte” in Piazza Vittorio Emanuele III, appuntamento con la “Strarotonda”.

La Piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto il 12 agosto con “Rotonda Summer Dance” con lo special guest DJ Joe T Vannelli e il 16 e il 17 con i “Color Party Night”.

Il 15 agosto sarà la volta dei “Taranta Nova e Ylenia Cuzzolino”.

17 e 18 agosto grandi festeggiamenti civili in onore di Maria SS della Consolazione con lo spettacolo musicale “Musika Solare” e “Stereo 8 Band”.

Appuntamento con le tradizioni folkloriche, giorno 19 agosto con “Karaballando Folk” con Angelo Lo Tufo e il 23 con “I Tarantolati di Tricarico”.

Il 21 e 22 agosto, presso il Cine Teatro Comunale “Selene” in scena. “Ti ricordi il varietà? Viaggio tra i varietà della Televisione Italiana a cura dell’Associazione Forte&Chiara.

A cura dell’ACAV e del Comune di Rotonda in scena in Piazza Vittorio Emanuele III, il 24 agosto, “Carnevale Estivo” che si concluderà con i Cartoon Cover Band “Niwa e i suoi componenti”.

Grande attesa del “Summer Show” Radio Norba. Direttamente da Amici, venerdì 25 agosto Cricca con la partecipazione straordinaria di Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022 co il vocalis Marco Guacci, il DJ DR Peace e le Radioline.

Fino al 31 agosto, presso la Biblioteca Comunale “Rocco Scotellaro” è possibile ammirare la Mostra “Storie e Memorie” III edizione a cura di CIF Rotonda, ed ancora “Premio Rotonda, Paese di Poesie” III edizione.

Dal 7 al 18 agosto presso il Centro Sportivo-Località Schiavo, “Educamp 2023” a cura dell’ASD Rotonda Volley. Dal 12 al 22 agosto in Piazza Vittorio Emanuele III, Mostra “1923: I nostri nonni vivevano qui” a cura dell’Associazione I Ritunnari- Il ceppo della memoria odv.ets.

Dal 31 agosto al 2 settembre, ritorna la “Festa della Melanzana Rossa e del Fagiolo Bianco di Rotonda DOP” a cura dei Consorzi di tutela.

Ha sottolineato il sindaco Rocco Bruno:

“Una programmazione ricca, frutto di una serie di incontri, con associazioni e amministratori, che ci hanno permesso di organizzare un cartellone gratuito per tutti i gusti che ci permetterà di trascorrere l’estate nel nostro borgo e di far divertire i tanti turisti che sceglieranno Rotonda e il Parco Nazionale del Pollino, per trascorrere le loro vacanze”.

Questo il programma completo.

