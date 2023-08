Tolve: nella suggestiva cornice del centro storico protagonista la saggistica! Ecco l’evento in programma

L’Archeoclub Tolve, nell’ambito dell’Ottava Edizione della rassegna “La Letteratura lucana a Tolve”, organizza nella suggestiva cornice di piazzetta Storta San Michele, nel Centro Storico di Tolve, la presentazione dell’ultimo lavoro

letterario dell’artista e ricercatrice lucana prof.ssa TERI VOLINI, con “GLIFI, una ricerca mitoarcheologica in Basilicata”.

Protagonista di questa edizione sarà dunque la saggistica, che l’Autrice presenta con un ricco corredo dei suoi disegni originali, un power point e il docu-film appositamente realizzato “Uno speciale Archeo trekking in Basilicata”.

Il Percorso Espositivo prevede lo snodarsi del “Sentiero delle Antiche Pietre”, diversi pannelli “en plein air” lungo via Storta San Michele.

Lo studio di GLIFI parte dalla decodificazione dei misteriosi simboli presenti sulle pietre ciclopiche di Croccia, nel Parco di Gallipoli Cognato, in Basilicata, sulla scia metodologica dell’archeologa Marija Gimbutas.

L’interpretazione dei simboli, condotta dall’autrice in maniera originale e con una prospettiva di genere, diviene lo spunto per ancorarsi a vari ambiti disciplinari e attraversare, in una sorta di viaggio ideale, riti, miti, credenze che dalla Basilicata conducono ad altri siti, geograficamente distanti, ma culturalmente affini.

L’autrice ha inoltre rielaborato in maniera creativa il Patrimonio Culturale Materiale ed Immateriale di cui si fa mediatrice nel testo, attraverso una serie di Disegni che insieme alle stampe delle Incisioni, si potranno ammirare Lungo il Percorso Espositivo.

Parte integrante della manifestazione, una inedita Call for Artists, la creazione di opere originali per contribuire con l’Arte alla rinnovata conoscenza e valorizzazione del territorio .

Si tratta dell’invito – ad artisti e artiste presenti – a partecipare con le loro creazioni ad una Mostra particolare, che si terrà in autunno, e sarà itinerante, con opere ispirate al libro, realizzate con le più diverse forme espressive, come pittura, scultura, grafica, fotografia, poesia, scrittura, installazione, performance, video, tessitura, graffito, collage, ceramica, cartapesta, fumetto, incisione, xilografia, mosaico, ricamo, puzzle, intaglio, carboncino, china, frottage, lavori su pietra, tecniche miste.

IN PROGRAMMA

Il Sentiero delle Antiche Pietre, percorso con pannelli lungo via Storta San Michele

Mostra dei disegni originali dell’Autrice , appositamente realizzati per GLIFI

Presentazione della ricerca con power point

Proiezione del docu -film “Uno speciale Archeo trekking in Basilicata”

Interventi

Saluti istituzionali

Alessandra D’Eugenio, presidente Archeoclub Tolve, archeologa, musicista

Antonio Bruscella, archeologo, artista, amministratore ODOS

Teri Volini, autrice, artista, ricercatrice, mitoarcheologa, poeta, presidente CdA Delta.

