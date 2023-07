A Ruoti un’imperdibile giornata dedicata allo sport con diverse discipline e attività. Ecco i dettagli

Tutto pronto per la seconda edizione di “Ruoti in Sport”.

L’evento, previsto per sabato 8 e domenica 9 luglio, con il patrocinio del CONI – Comitato Regionale Basilicata, di Sport e Salute Basilicata e del CIP – Comitato Paralimpico Basilicata, con un programma ricco di attività sportive, discipline e giochi.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Vuole essere una grande festa, non solo per chi ama e pratica lo sport, ma una manifestazione aperta a tutti, che offre la possibilità di avvicinarsi a tante discipline sportive per un pubblico di tutte le età e abilità.

Parteciperanno tanti ospiti e numerose associazioni sportive locali e regionali:

FCD Atletico Ruoti;

ASd Sport Ruoti;

AVIS, My Center Gym;

RuotiAmo in Moto;

Sport e Passione;

ASD Non Vedenti Lucani;

ASD Nordic Walking Basilicata;

ASD Fair Play Paintball;

ASCD Santa Maria Volley;

ASD Picerno Run;

ASD Nuovo Millennio;

Briganti Lucani 4X4;

ASD Boxe Potenza con Giuseppe Gruosso;

I Cavalieri di Ruoti;

l’Istituto Comprensivo M. Carlucci.

A partire dalle 19.00 la serata sarà allietata da intrattenimento musicale e dallo spettacolo di ASD Vuoto d’Aria.

Vi invitiamo pertanto dai più grandi ai più piccoli a venirci a trovare nelle due giornate dedicate a questa grande festa di Ruoti in Sport che giunge alla II edizione!

Non mancate!”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)