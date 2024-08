A Savoia di Lucania continua la raccolta firme e il dibattito sull’autonomia differenziata. I dettagli

“Dopo l’intensa Direzione regionale del Pd che sancisce la necessità di ripartire valorizzando territori e temi, mettendo a valore il pluralismo e le differenze – valori dei quali il Segretario ed il partito devono farsi carico di custodire – ripartiamo subito da Satriano di Lucania per parlare di autonomia differenziata per la raccolta firme per il referendum abrogativo di questa assurda ‘legge spacca Italia’.

Grazie al sindaco Umberto Vita e al coordinatore del comitato Pietro Spera.

Grazie a Donato, segretario di circolo, e a tutte e tutti gli intervenuti.

Oggi alle 18.30, a Savoia di Lucania, continua la raccolta firme e il dibattito sull’autonomia differenziata con Giuseppina Paterna e Antonella Giosa.

Domani alle 20.00 saremo a Ruoti“.

Lo afferma il Segretario del Pd Basilicata, Giovanni Lettieri.