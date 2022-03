A Tito arrivano i parcheggi rosa! Ecco come usufruirne

L’amministrazione del Comune di Tito mette al corrente la popolazione su come usufruire dei cosiddetti “Parcheggi rosa”.

Ecco quanto riportato:

“I parcheggi rosa fino ad oggi erano regolamentati come ‘parcheggi di cortesia’.

Dal 10 Novembre 2021, i parcheggi rosa, invece, sono stati regolamentati attraverso l’introduzione dell’art. 188/bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.I. (nuovo Codice della Strada).

Si tratta di spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che viaggiano in auto con figli di età non superiore a due anni.

Di seguito si riporta il testo dell’articolo del Codice della Strada: ‘art. 188 bis. Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni’.

Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 (o ne fa uso improprio) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

La richiesta di rilascio del ‘permesso rosa’, utilizzando l’apposito modulo, dovrà essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tito in via Municipio 1 o tramite posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.comune.tito.pz.it.

Il permesso verrà rilasciato direttamente dall’Ufficio di Polizia Locale.

I parcheggi rosa istituiti dal Comune di Tito sono in totale n.02 localizzati in due diverse aree e sono così distribuiti:

Piazzale Asuncion: N. 1 posto;

Via Roma (parcheggio grande): N. 1 posto”.

