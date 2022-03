Potenza dal cuore grande: partito dal Viviani il primo carico di aiuti per l’Ucraina! Le foto

Il grande cuore di Potenza ancora una volta si è mostrato.

Nei giorni scorsi il Potenza Calcio, allo Stadio Viviani, ha dato il via alla possibilità di donare medicinali, derrate alimentari e indumenti per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.

Un’iniziativa ben accolta dalla città che non ha fatto attendere la sua risposta positiva.

Questa sera, la società ha fatto sapere:

“E’ partito dal “Viviani” un primo carico di aiuti per la popolazione Ucraina colpita dalla guerra.

Massimo Caivano giungerà a Botosani (Romania) dove consegnerà una parte del materiale donato dai potentini, ad un centro raccolta ubicato al confine con l’Ucraina.

Ad inizio settimana prossima partirà, a bordo di un tir, un secondo carico.

Grazie ancora ai tanti che hanno contribuito alla nostra iniziativa.

Potenza ha un GRANDE cuore”.

Queste alcune foto.

