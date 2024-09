Academy Basket Potenza: ottimo secondo test prestagionale! Bravi ragazzi

Ottimo secondo test prestagionale per i rossoblù, che al PalaPergola si aggiudicano tre quarti su quattro (24-11; 17-21; 19-15; 20-17)

nell’allenamento congiunto con Rende, formazione di B interregionale.

Una differenza di categoria, unita agli acciacchi fisici di più di qualche giocatore voluto lo stesso scendere in campo stringendo i denti, che Labovic e compagni non sembrano soffrire soprattutto nel primo quarto.

L’Academy lo conduce con grande controllo soprattutto nella metà campo difensiva e scava il solco in doppia cifra con la precisione di Buldo dalla media, un paio di giocate al ferro di Acuna e l’immediato ottimo impatto di Labovic.

Come prevedibile la reazione ospite non si fa attendere e i ragazzi di coach Gallo ci mettono qualche minuto (1-9) ad adeguarsi al

crescere dei livello dei contatti, trovando le prime due triple di uno scatenato Doglio (saranno cinque al termine) ed una buona

distribuzione offensiva generale.

Con grande presenza mentale, la voglia di non disunirsi e collaborare anche in difesa, la squadra capitanata da Peppe Pace assume

nuovamente il controllo delle operazioni scaldando, anche con Acuna le mani dall’arco ed è proprio dai 6.75 che arriva la tripla di

Doglio con cui si chiude il terzo parziale.

Lo staff non perde l’occasione di concedere minuti importanti anche ai suoi giovani (oltre a Vece, Guglielmi e Rosa primi minuti

anche per il 2008 Summa, in doppio utilizzo con la Pallacanestro Potenza) ma l’intensità non cala, anche perché Laquintana e

Petronella innescano le marce alte e Joksimovic manda in archivio definitivamente la contesa con il canestro dai 6.75 che vale il 20-17di fine ultimo quarto.

Esame superato, dunque, nonostante i notevoli carichi di lavoro di queste prime due settimane, per i potentini che domani torneranno nuovamente sul parquet del PalaPergola: alle 18 ospite la Riva dei Greci Basket Bernalda, altra squadra lucana tornata nel panorama dei campionati interregionali.