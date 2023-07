Academy Basket Potenza: Pace ed Esposito sono le prime conferme! I dettagli

Dopo l’annuncio della conferma di coach Bochicchio alla guida tecnica, l’Academy riparte da Giuseppe Pace e Gerardo Esposito.

Sono i due atleti potentini le prime pedine dello scacchiere lucano che prenderà parte al campionato di C unica per la stagione 2023-24.

Per Giuseppe Pace, capitano del club presieduto da Anna Bongiovanni, sarà la terza stagione dal suo rientro a Potenza.

L’ala classe ’95 aveva vestito la canotta dell’Academy nel campionato 2021-22, pur condizionato da un paio di infortuni, in particolare uno al gomito nella poule promozione, nonostante i quali è stato comunque tra i protagonisti dell’annata conclusa con la conquista della semifinale.

Ancor più sfortunata, però, l’annata appena conclusa, in cui il prodotto delle giovanili della Timberwolves, dopo un più che positivo inizio di campionato (quasi 17 punti di media), ha subito nella trasferta di Cava, alla 5^ giornata, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, riuscendo comunque a tornare sul parquet in occasione dell’ultima partita casalinga della stagione, la gara 2 con lo Sporting Portici.

Adesso il terzo capitolo dell’avventura in rossoblù, col chiaro auspicio di aver già pagato abbondantemente il conto con la malasorte e che il numero 3 potentino possa tornare a sprigionare tutta la sua passione ed energia sul parquet:

”Sono molto contento e soprattutto ho apprezzato molto la fiducia accordatami, nonostante un anno di stop preceduto da un altro già costellato di infortuni, quindi ringrazio dirigenza e staff per la conferma il campionato sarà più complicato, quindi ci vorrà ancor più impegno e personalità di quante non ne abbiamo già messo.

Più si alza il livello, più crescono le difficoltà, più bisogna essere precisi per fare una buona stagione: non ci poniamo dei limiti e lavoreremo umilmente come sempre fatto, lasciando che sia il campo a parlare, senza troppi proclami”.

Insieme a Pace, l’Academy è felice di annunciare la conferma anche di un altro autentico pilastro della scorsa stagione. 40 anni compiuti lo scorso 14 Maggio, Gerardo Esposito era tornato in Estate a Potenza sedici anni dopo l’ultima volta (fu con la canotta della Potenza ’84), aggiungendo al suo già ricco palmares (San Severo, Termoli, Battipaglia, Cilento Agropoli) Cesarano Scafati, la prima promozione con la maglia della sua città.

L’ala lucana ha chiuso con 15.3 punti per gara il suo campionato (massimo in carriera), fornendo alla squadra, ben oltre il fatturato offensivo, il solito contributo di esperienza, solidità e concretezza sui due lati del campo.

Commenta Esposito a proposito del suo rinnovo:

“Sono contento di essere stato riconfermato, tengo tanto a questa città e società, che con non pochi sforzi sta provando a tornare nel basket che conta: è stata anche una scelta di cuore: poter stare vicino alla mia famiglia mi infonde un senso di tranquillità”.

Dopo le prime due conferme, la società prosegue nel lavoro di allestimento del nuovo roster, in attesa di annunciare presto i primi nuovi arrivi.a

