Ad Avigliano il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Ecco i dettagli dell’incontro

Come anticipato attraverso un comunicato stampa del Partito Democratico Basilicata il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando il, 6 settembre, ha fatto tappa a Potenza.

Nel corso di un convegno, nella Sala Economia della Camera di Commercio della Basilicata (in Corso XVII Agosto e al quale è possibile partecipare solo su invito), ha incontrato i rappresentanti del mondo produttivo lucano.

‘Automotive, quale futuro?’ questo il tema su cui si è sviluppato il confronto, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma.

Il Ministro ha ascoltato problematiche e proposte delle associazioni di categoria e delle parti sociali per, poi, concludere i lavori.

Nel corso della giornata Orlando ha visitato aziende del territorio e alle 18:30 si è recato a Melfi per un incontro pubblico, in via Gabriele D’Annunzio 6/B, nello spazio all’aperto del ristorante ‘Sfizio'”.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre nella giornata di ieri, è stato anche ad Avigliano, presso lo stabilimento Lucart.

È quanto fa sapere il Sindaco, Giuseppe Mecca, che dichiara:

“Al centro della discussione, che ha coinvolto anche Confindustria Basilicata, il problema energetico che nei prossimi mesi interesserà l’intero comparto industriale italiano e la necessità di un forte rilancio per il mezzogiorno, cogliendo a pieno la sfida del PNRR”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)