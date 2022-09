Potenza: questo Comune della provincia in preghiera per la Madonna di Costantinopoli. Ecco le foto

Dopo lo stop forzato dovuto al Covid, i fedeli in questi giorni a Balvano si sono stretti in preghiera per onorare la Madonna di Costantinopoli.

Come da tradizione, negli ultimi giorni di Agosto, partendo dal Convento, si sono ritrovati nella Chiesa Madre dove è stato possibile venerarla fino alla mattinata del 6 Settembre, alla costruenda Cappella in Contrada Costantinopoli.

Sempre nella giornata di ieri, alle ore 18:00 si è tenuto il rito della Santa Messa.

Ecco le foto.

