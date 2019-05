Ancora nuvole cariche di pioggia su Potenza: ecco le previsioni aggiornate

Il maltempo non vuole saperne di abbandonare Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi avremo cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 19°C e la minima di 10°C.

Per domani, Giovedì 30 Maggio, si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 18°C e la minima di 7°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.