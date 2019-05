Basilicata, operazione dei Carabinieri su questo tratto di strada: con il supporto delle unità cinofile di Tito…

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Policoro dopo i recenti episodi di furto verificatisi nelle aziende del comprensorio.

Per contrastare la recrudescenza del fenomeno dei furti nonché di quello della guida in stato di ebrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, l’Arma, con la collaborazione di personale dell’Anas di Potenza, ha predisposto un posto di blocco sulla SS 106 Jonica con filtraggio del traffico veicolare e controllo di tutte le autovetture in transito provenienti dalla Puglia con direzione Reggio Calabria.

In totale, sono stati impiegati 10 equipaggi con 20 Carabinieri, supportati delle unità cinofile di Tito e da un elicottero del 6° Elinucleo di Bari, e sono state identificate 120 persone, 60 i mezzi controllati, cinque gli autobus ispezionati e numerose le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, oltre al sequestro amministrativo di un’autovettura poiché priva di assicurazione.

Sono state, inoltre, effettuate perquisizioni sul posto nei confronti di alcune persone sospette.

I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla stagione estiva ormai alle porte.