Ancora tagli alla Sanità: chiuso il servizio di Endoscopia di questo ospedale in provincia di Potenza! La denuncia

Il Segretario Provinciale Fials, Costanzo Giuseppe, attraverso un comunicato stampa, denuncia l’ennesima criticità della Sanità Lucana.

A farne le spese, questa volta, la comunità di Val D’Agri.

Di seguito la nota integrale:

“Preoccupanti sono le segnalazioni giunte, presso la segreteria Fials, circa la chiusura del Servizio di Endoscopia del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri in questi giorni.

Un Servizio strutturato con solo Medico, un Infermiere e un OSS.

L’assenza del solo Medico di conseguenza comporta, automaticamente, la chiusura del Servizio.

Il Servizio di Endoscopia è un punto di riferimento per la comunità della Val D’Agri.

Alla scrivente vengono segnalate liste di attese di un anno, numeri consistenti dell’attività visto il ‘risicato’ numero di Personale assegnato.

Il Servizio è necessario per la diagnostica delle persone ricoverate, in caso di sospensione dell’attività la persona malata viene ‘trasportata’ a Potenza per l’esecuzione degli esami con tutti i disagi che si possono facilmente immaginare.

Il Presidio di Villa D’Agri ha subito negli anni sostanziali ‘tagli’.

Tale attività, che pur con forti criticità di personale e di strumenti rende un servizio necessario e di valore aggiunto, sembra non meritare nessuna attenzione concreta.

L’implementazione di Professionisti Medici, ma anche Infermieristica e di strumentazione, è una priorità.

In questa periodo di continue criticità del Sistema Sanitario Regionale, registriamo l’ennesimo episodio di implosione del sistema Sanitario Regionale, mettendo fortemente a rischio il Diritto alla Salute.

La Fials ritiene necessario che la Direzione Generale dell’A.O. Regionale San Carlo di Potenza dia risposte concrete, nell’ottica di incrementare e migliorare i servizi nel Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri”.