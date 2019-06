Auto va a fuoco a Potenza.

Il veicolo è posizionato in via del Gallitello, incrocio via Verrastro.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio.

Vi raccomandiamo di procedere con attenzione nei pressi del tratto citato.

Seguiranno aggiornamenti.

Ecco alcune foto.