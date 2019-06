Tratta Potenza-Avigliano: “treni soppressi e sostituiti con autobus”! Ecco per quanto tempo

Sospensione dei treni sulla tratta ferroviaria Potenza-Avigliano Città.

Le Ferrovie Appulo Lucane, in una nota, fanno sapere che:

“A causa dei lavori straordinari per la realizzazione dei sottopassi di via Calabria e di via Roma (PZ), tutti i treni sulla tratta Avigliano città-Potenza Inferiore Scalo saranno soppressi e sostituiti con autobus.

I bus sostitutivi osserveranno i capolinea di partenza e arrivo nel piazzale sottostante la stazione di Potenza Inferiore Scalo e in via Sacco ad Avigliano Città e percorreranno via Giuliano, con l’esclusione delle fermate di Moccaro, Avigliano Lucania e Tiera.

La fermata di Tiera sarà effettuata dagli autobus sostitutivi della linea Potenza Inferiore Scalo / Genzano.”

La sospensione sarà attiva dal 30 Giugno al 1 Settembre 2019.