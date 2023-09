Potenza, dopo l’incendio ancora chiusa questa strada della provincia: “Siamo lontani da tutto”. La denuncia dei residenti

Chiusa dal 28 Agosto la strada Isca Pantanelle a causa di un incendio che ha bruciato la vegetazione fino ad arrivare sotto il viadotto.

L’incendio ha colpito i piloni del ponte.

Residenti sul piede di guerra per il persistere dei disagi alla viabilità, alla Redazione denunciano:

“SIAMO LONTANI DA TUTTO, LA CHIUSURA DELLA STRADA E’ IL DISAGIO QUOTIDIANO per noi santangiolesi che andiamo a lavoro a Potenza.

Martedì inizierà la scuola: i pendolari come andranno a Potenza visto che per le strade secondarie non possono passare?

Da Sant’Angelo le Fratte lavoratori e studenti per raggiungere Potenza dovranno partire circa 30 minuti prima e percorrere tutte strade interne (sporche di erba e spine): vie strette con macchine che sfrecciano.

Non possiamo andare avanti così! Vogliamo la riapertura!

Se a questa lettera non riceveremo risposta, organizzeremo una manifestazione per avere spiegazioni”.

Ecco le foto della chiusura della strada, dell’incendio e dell’ordinanza.

