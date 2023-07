Basilicata baciata dalla fortuna: vinti 80000 euro! Auguri al fortunato

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 21 milioni di euro.

Nel concorso di sabato 1° luglio, riporta Agipronews, sono stati centrati però tre “5” da 80.163,33 euro: il primo è stato realizzato a Borgarello, in provincia di Milano, presso la tabaccheria in via Italia 38.

Il secondo è invece andato a Matera, nel Bar 90 situato in via Cappuccini 44.

L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.a

