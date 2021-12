Basilicata, Bardi: “Giornata speciale per i tantissimi bambini che stanno ricevendo la prima dose di vaccino”! I dettagli

Il Governatore della Basilicata, Vito Bardi, comunica:

“Oggi una giornata speciale per i tantissimi bambini dai 5 agli 11 anni che in Basilicata stanno ricevendo la prima dose di vaccino.

Sia in Provincia di Matera che in quella di Potenza, bimbi e genitori hanno avuto una corsia preferenziale e un’accoglienza particolare.

Ringrazio i pediatri, la Dott.ssa Pulvirenti e il Dr. D’Angola, le rispettive aziende sanitarie, i medici, i sanitari, i volontari, i Sindaci e le associazioni per aver aiutato bimbi e genitori in una data che segna un nuovo inizio per la nostra campagna vaccinale.

Nella speranza di poter prima o poi uscire da questa pandemia che ha segnato la storia e la vita di tutti noi.

Buona domenica a tutti i lucani”.

