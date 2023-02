Basilicata: “Con immenso dolore piango la scomparsa di Michele Vita, un amico leale e sincero”. Il messaggio di cordoglio

“Con immenso dolore piango la scomparsa di Michele Vita un amico leale e sincero con il quale ho condiviso indelebili momenti di vita quotidiana ed anche la peculiare esperienza della mia candidatura a Presidente della Regione Basilicata.

Michele Vita è stato un dirigente pubblico competente e di valore, che si è sempre positivamente distinto negli incarichi ricoperti, tra cui quelli di Presidente dell’Acquedotto Lucano e di Direttore Generale di diversi Dipartimenti della Regione Basilicata.

Ai suoi familiari, in questa triste ora, un affettuoso e solidale abbraccio, nel ricordo di una persona meravigliosa, che ha adempiuto con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche che gli sono state affidate al servizio della comunità lucana”.

Così scrive Carlo Trerotola, capogruppo consiliare “Prospettive Lucane” Regione Basilicata.

Ecco il messaggio anche di Acquedotto Lucano per ricordare l’ingegnere Michele Vita:

“Michele Vita ha lasciato un segno indelebile in quanti hanno potuto conoscerlo e condividere con lui anni di lavoro proficuo.

Ne abbiamo apprezzato le capacità, la competenza e la dedizione che, insieme alla forte componente umana, gli hanno consentito di guidare con passione Acquedotto Lucano.

Sono ascrivibili a lui visione e progetti per creare prospettive future positive per l’intera comunità lucana, per la quale resta un punto di riferimento e impronta indelebile.

I sensi delle più sentite condoglianze giungano alla moglie e a tutti i cari.

Grazie di tutto, Ingegnere“.

