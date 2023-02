Potenza: movida nel Centro storico della Città e furti nelle contrade! Queste le ultime notizie

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, per domani, mercoledì 22 febbraio, alle ore 10,30, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sul tavolo del massimo organo provinciale di sicurezza verranno riprese le problematiche di ordine e sicurezza pubblica relative alla movida nel Centro storico della Città di Potenza ed ai furti nelle sue contrade.

Al Comitato sono stati invitati a partecipare, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia:

il Sindaco del Comune di Potenza;

il Presidente della Provincia di Potenza.

