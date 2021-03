Basilicata e Assisi insieme per il G20 di Matera: Ecco i dettagli

Parteciperanno la consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani, e la consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi.

Al centro della presentazione del manifesto d’Amore per un Mondo Migliore i temi dello sviluppo, dell’ambiente e della lotta alle discriminazioni a e alle povertà.

La Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, interverrà Sabato 20 Marzo, alle, 10:00 all’evento con diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Potenza per la presentazione del Manifesto d’Amore per un Mondo Migliore.

L’evento rappresenta un’importante occasione per mettere al centro dell’attenzione mondiale i temi dello sviluppo e delle grandi sfide di oggi:

dalla pandemia ai cambiamenti climatici e all’inquinamento;

dal riconoscimento dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e delle Pari Opportunità al sostegno all’innovazione, alla lotta contro povertà, disuguaglianze e discriminazioni di genere e per la valorizzazione del benessere sociale, affinché tutti abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

All’incontro, coordinato da Tomangelo Cappelli della Direzione Generale Presidenza della Giunta Regione di Basilicata, sarà presente come leadpartners, oltre alla consigliera Pipponzi, Francesca Bagni Cipriani, consigliera Nazionale di Parità.

Grazie alla rilevanza dei loro incarichi, avranno il compito di presentare, per poi inviare con i partners che condivideranno l’iniziativa il “Manifesto d’Amore per un Mondo Migliore” al presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e al presidente della giunta della Regione Basilicata al fine di permettere loro di recepire il Manifesto d’Amore per un Mondo Migliore e inserirne i principi e le finalità nelle linee guida del Recovery Plan Italia e della Regione Basilicata e di inserire le Azioni previste nella Delibera n° 96 del 10 Marzo 2020 del Comune di Potenza all’interno nelle Macro-Missioni del Recovery Plan Italia previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato con i fondi europei di Next Generation EU

Le Azioni proposte, in linea con l’Agenda 2030, sono finalizzate al riconoscimento dei diritti per le pari opportunità e dell’Empowerment Femminile, contro le discriminazioni di genere per realizzare un futuro sostenibile per tutti e per la valorizzazione del benessere dei lavoratori, con particolare attenzione alle attività formative che potranno garantire un innalzamento dei servizi generali, con benefici per tutti con una più elevata e diffusa Qualità della Vita e che riguardano le seguenti tematiche fondamentali:

– riorganizzazione, potenziamento ed efficientamento degli uffici della P.A., puntando sulla valorizzazione del personale per ottimizzare l’efficacia e l’efficienza della produttività per garantire un servizio di qualità per la comunità, con assistenza agli utenti;

– miglioramento dell’efficienza delle prestazioni anche attraverso trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e formazione continua;

– realizzazione di ambienti di lavoro caratterizzati dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza per i lavoratori e contribuendo alla crescita di competitività delle aziende e all’attrattività del territorio;

– avvio dei Laboratori Emozionali per Educare i giovani all’Arte di Vivere, ispirando, attraverso l’Armonia dell’Arte, l’Armonia dei Comportamenti con la diffusione di stili di vita più sani e corretti, partendo dalla prevenzione sanitaria, per consentire, oltre a grandi economie sui costi sociali, la creazione di solide basi per una società migliore in cui tutti i cittadini abbiano pari opportunità e dignità sociale

Durante l’evento si alterneranno numerosi ospiti con una forte presenza di giovani in rappresentanza degli organi degli studenti, di enti, istituzioni e, a seguire, sarà trasmesso;

in esclusiva un concerto dalla Basilica di S. Francesco in Assisi della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco d’Assisi diretta da Padre Giuseppe Magrino;

un concerto dal Teatro Giuseppe Garibaldi di Lucera (Fg) diretto dal M° Carmine Padula con l’Orchestra Suoni del Sud Direttore artistico Maestro Gianni Cuciniello, coordinatore dell’esecuzione M° Eduardo Caiazza;

la pièce teatrale ‘I segreti della felicità’ della Compagnia Teatrale H2teatrO.

L’Evento si concluderà alle ore 12:00 con: una Preghiera Consapevole per papa Francesco e l’ascolto emozionale delle campane con gli 8000 campanari della Federazione Nazionale Suonatori di Campane in preparazione della II^ edizione di “VOX DEI: il Concerto di Campanili più grande del mondo” che si svolgerà in occasione del G20 di Matera.

L’iniziativa è in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 ed ispirato ai Principi di San Francesco (Lettera ai reggitori dei popoli), al Liber Sapientiae e al Programma Umanitario “Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano” per superare la crisi pandemica e creare sviluppo e occupazione coinvolgendo tutte le scuole di ogni ordine e grado e l’Università di Basilicata da presentare al G20 che si terrà a Matera dal 28 al 30 giugno 2021″.

