Basilicata: eravamo regione “Covid Free” e ora siamo in Zona Arancione per colpa della mancata programmazione. Ecco i dettagli

Ecco quanto affermano in una nota i segretari generali Angelo Summa, Errico Gambardella e Vincenzo Tortorelli di Cgil, Cisl, Uil Basilicata:

“Da ‘regione Covid free’, come nella propaganda di questa estate, a regione in zona arancione, la Basilicata sta pagando un prezzo altissimo della mancata programmazione degli interventi indispensabili ad aggredire l’emergenza pandemica che ha toccato i livelli di allarme accertati dagli organismi nazionali del Ministero alla Salute.

Siamo fortemente preoccupati per i lavoratori che ogni giorno devono raggiungere il posto di lavoro, per tutti i cittadini e le loro famiglie, le persone anziane che si trovano in Residenze e Case di Riposo.

L’auspicio è che, dopo il provvedimento della Cabina di Regia sul Covid-19, il Presidente Bardi accolga finalmente la nostra pressante richiesta di istituire anche a livello regionale una Cabina di Regia con la presenza del sindacato, dei Comuni, delle associazioni imprenditoriali.

Proseguire sulla strada dell’autosufficienza e dell’isolamento assunto dal Governatore e dalla Task Force sin dall’inizio della pandemia ha prodotto troppi ritardi e pesanti conseguenze sulla salute dei lucani.

Non possiamo più perdere nemmeno un minuto: si ascoltino le proposte del sindacato e si convochi subito un tavolo”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)