Basilicata, furto in appartamento: forza a spallate la porta d’ingresso poi fugge con la refurtiva. Identificato dalla Polizia

Anche nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante hanno svolto un’intensa attività di controllo del territorio effettuando diversi interventi.

Gli agenti hanno individuato un pregiudicato di Matera che si era reso responsabile di furto in un appartamento situato nel centro cittadino e lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria.

Lo scorso 16 agosto l’uomo era entrato forzando a spallate la porta d’ingresso, ma era stato scoperto da alcuni abitanti del condominio sopraggiunti.

Il ladro è riuscito a fuggire con la refurtiva, consistente in tre computer portatili, orologi da polso e monili, del valore complessivo di 10 mila euro.

Gli agenti, dopo essere risaliti alla sua identità – tra l’altro il soggetto è già noto alle forze dell’ordine perché non nuovo a reati del genere – pur non avendolo rintracciato in quanto irreperibile, sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva all’interno di una casa dallo stesso usata come appoggio.

Tutti i beni recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Questo il materiale rubato e recuperato.

