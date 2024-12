Basilicata, Giornata internazionale delle Persone con Disabilità: questi i provvedimenti adottati finora e i passi successivi della programmazione regionale

Si è celebrata ieri Martedì 3 Dicembre la Giornata internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 con l’obiettivo di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità in ogni ambito della società e dello sviluppo.

Diverse le iniziative promosse in regione per sensibilizzare sul tema e costruire ponti di partecipazione ed inclusione.

Un’occasione per l’assessore alla Salute, alle Politiche per la Persona e al PNRR, Cosimo Latronico, di fare il “punto” della situazione, analizzando i provvedimenti adottati finora e i passi successivi della programmazione regionale.

Latronico spiega:

“Il valore complessivo delle misure adottate e dei finanziamenti utilizzati corrisponde ad oltre undici milioni di euro per iniziative che si sviluppano su più fronti, con l’obiettivo di migliorare il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia personale dei destinatari, coinvolgendo famiglie, scuole e operatori del settore.

Per quanto concerne i disturbi dello spettro autistico, attraverso uno stanziamento di 1.972.082,85 euro proveniente da decreti ministeriali, abbiamo avviato una serie di progetti che includono voucher sociosanitari per:

il supporto terapeutico e riabilitativo di adolescenti e giovani adulti,

percorsi di formazione per psicologi, educatori e docenti di sostegno sulle metodologie psicoeducative, tra cui il metodo ABA.

Abbiamo dato il via ai laboratori scolastici per bambini delle scuole primarie e secondarie, con un focus sui disturbi dello spettro autistico gravi e promosso iniziative del Terzo settore per attività sociali, inclusive e di inserimento lavorativo, con un avviso pubblico dedicato.

Questi interventi sono fondamentali per offrire continuità di cura e garantire una reale inclusione sociale, lavorativa e scolastica.

Per quanto concerne la sfera familiare, il programma per i caregiver familiari prevede l’erogazione di contributi fino a 1.000 euro annui per il supporto alla cura di persone con disabilità gravi o gravissime.

La quota destinata alla Basilicata ammonta a circa 270.000 euro annui, trasferiti agli Ambiti Socio-Territoriali.

Abbiamo inoltre ripartito 8,6 milioni di euro dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2022-2024.

Tra le misure principali, assegni di cura e voucher per anziani e disabili non autosufficienti, con l’obiettivo di favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare.

Attraverso i fondi del Piano Triennale Nazionale per la Non Autosufficienza e il PNRR la Basilicata ha finanziato progetti di vita indipendente per promuovere l’autonomia personale e contrastare l’isolamento.

Gli interventi includono assistenza personale, forme di abitare in autonomia come il cohousing e l’inclusione sociale.

Garantiamo, inoltre, il finanziamento annuale per la gestione di centri socioeducativi per disabili gravi e per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare sociale.

La programmazione regionale è molto fitta e sono tante le iniziative che continueremo ad attuare anche e soprattutto grazie agli enti del Terzo Settore, alle associazioni, alle cooperative e agli istituti che lavorano quotidianamente per rendere il nostro territorio più accogliente e solidale.

Bisogna fare ancora tanto, il tema delle disabilità è estremamente delicato e richiede un impegno prioritario da parte delle Istituzioni.

È nostro compito garantire pari opportunità in ambiti come lo svago, l’istruzione e l’accesso alle infrastrutture, oltre a promuovere una cultura dell’inclusione.

La nostra priorità deve essere il miglioramento concreto della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, adottando un approccio integrato e inclusivo”.

Ecco la foto dell’evento.