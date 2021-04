Basilicata: in questo Comune l’unica parrocchia dedicata a questa giovane mamma, diventata Santa per aver salvato la vita di sua figlia!

Oggi, 28 Aprile, Melfi (PZ) festeggia Santa Gianna Beretta Molla, alla quale ha dedicato una parrocchia, l’ultima nata in ordine di tempo e situata in contrada Bicocca.

Gianna Beretta Molla, nata a Magenta nel 1922, è stata una pediatra.

Colpita da un tumore all’utero mentre era incinta, preferì morire anziché accettare cure che potessero arrecare danni al feto.

Dopo aver partorito Gianna Emanuela, la quarta figlia, le condizioni di salute Gianna peggiorarono sin da subito e dopo giorni di agonia morì il 28 Aprile 1962, a soli 39 anni.

Gianna era una donna profondamente cattolica, nonché amante della pittura e dell’alpinismo.

In seguito ad una serie di eventi prodigiosi avvenuti per sua intercessione, necessari per avviare il processo di canonizzazione, Papa Giovanni Paolo II l’ha santificata nel 2004.

La sua tomba si trova a Mesero, nel milanese, ed è meta di pellegrinaggi.

