Basilicata, oggi l’ultimo saluto al giovane Pasquale: “lo ricorderemo per il suo sorriso”

L’ennesimo incidente mortale ha spezzato la vita di un giovane lucano.

La scorsa notte un 25enne di Grassano (Mt), alla guida di una Fiat Punto nera e per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada, facendo un volo di circa 100 metri e fermando la propria corsa in una scarpata.

Si pensa ad un colpo di sonno o ad una anomalia dell’auto.

Sul posto il tempestivo intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Sanitari del 118.

Nulla da fare per il giovane Pasquale Rago.

A lanciare l’allarme i genitori, preoccupati nel non veder rientrare il figlio.

Il padre ieri mattina era uscito di casa alla ricerca di Pasquale fino a quando, alle ore 9:00 circa, ha fatto la terribile scoperta.

Il tutto è successo sulla Strada Provinciale 1 “Appia”.

Oggi pomeriggio a Grassano l’ultimo saluto al giovane.

Attonita l’intera comunità che lo conosceva molto bene.

Messaggi di cordoglio sono giunti anche dall’amministrazione comunale:

“Non ci sono parole per descrivere lo sgomento e la tristezza che noi tutti proviamo per la tragica morte di un nostro amico e concittadino.

Tutta l’amministrazione si unisce al profondo dolore della famiglia tutta.

Ricorderemo Pasquale per il suo sorriso;

Un esempio per tutti i ragazzi di un giovane laborioso, rispettoso di tutti e sempre pronto a sorridere alla vita!

Sicuramente il Signore per questi motivi l’ha chiamato a Se!

Saranno rinviati gli eventi previsti per oggi e domani in segno di lutto cittadino.

Ciao Pasquale!”.

Toccanti anche le parole del Sindaco Filippo Luberto:

“Come Sindaco, e nome di tutta l’amministrazione comunale mi associo al grande dolore che ha colpito la famiglia Rago, conoscevo molto bene Pasquale non più tardi dell’altro giorno ci siamo salutati come al solito in piazza della libertà, lui con un sorriso come sempre mi diceva “Sindaco tutto bene tutto sotto controllo“.

Ciao Pasquale Riposa in pace”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.