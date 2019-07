Basilicata Possibile: “Totale solidarietà alla Comandante Carola Rackete e a tutto l’equipaggio della Sea Watch 3”

Il movimento politico La Basilicata Possibile esprime:

“Piena e totale solidarietà alla Comandante Carola Rackete e a tutto l’equipaggio della Sea Watch 3“.

Prosegue la nota:

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a chi ha sfidato le ingiuste leggi e i diktat di un Governo dell’odio e la sordità dell’Europa, per condurre in salvo, dopo 15 giorni di estenuante abbandono, 42 esseri umani.

Disobbedire a leggi disumane è un diritto-dovere di ognuno di noi, così come già in passato ci hanno insegnato altri uomini e donne, che al pari di Carola Rackete oggi, scelsero di portare sulle loro spalle quel carico di responsabilità che, invece, è e non può che essere di tutti, nessuno escluso.

Giacché la vita di ogni singolo essere umano non è questione di pochi, ma di tutti.

Il formale rispetto della legge non può essere l’alibi del potere per perpetrare atrocità ai danni di uomini, donne e bambini e se è una colpa salvare vite umane e ribellarsi a chi ci vorrebbe tutti oggetti passivi di un potere che si arricchisce e sperpera sulla pelle degli ultimi, allora anche noi, che oggi siamo convintamente a fianco della Comandante Carola, ci dichiariamo ‘colpevoli’ di essere ancora e ancora voler rimanere umani.

La Basilicata Possibile non ha intenzione di diventare complice dell’indifferenza e dell’odio dilaganti anche nel nostro Paese.

Ci batteremo per un’Italia aperta e accogliente, solidale e rispettosa di ogni essere umano. Scegliamo di costruire ponti e di contrastare le politiche dell’odio che vogliono alzare muri.

Scegliamo di stare dalla parte di Carola che ci insegna quanto sia importante conservare la propria, lan ostra umanità”.