Brumotti estasiato a Monticchio! “Una vera sorpresa per me, non pensavo ci fosse un panorama del genere”. Le foto

Ieri la tredicesima tappa di “FAI Brumotti per l’Italia” è giunta presso i Laghi di Monticchio: un viaggio in bicicletta in diretta social di 17 tappe e 1.600 km, che vede per il secondo anno consecutivo il campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti andare alla scoperta dell’Italia più bella.

Un itinerario da Nord a Sud della Penisola dai toni romantici, all’insegna di un turismo ‘slow’: bici e abbigliamento avranno un gusto retrò in stile “Dolce Vita”, un percorso completamente nuovo, improntato sulla valorizzazione delle tradizioni locali, sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente.

Sarà un’edizione anche all’insegna della sostenibilità e plastic free, realizzata con il patrocinio del FAI – Fondo Ambiente Italiano, di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni, e dal Ministero delle Politiche Agricole.

Il tour – spiega una nota del Fai Delegazione di Potenza – è partito da Milano il 18 Giugno e si chiuderà tra pochi giorni, Martedì 4 Luglio, a San Giovanni Rotondo (FG).

La scelta di fare tappa presso i Laghi di Monticchio è ricaduta, oltre che per l’indiscussa bellezza di questi luoghi, anche per l’ottimo risultato raggiunto a livello nazionale, che li ha visti classificarsi al 6° posto nel 9° Censimento dei Luoghi del Cuore FAI con 31.907 voti.

Ad accogliere Brumotti, i volontari della Delegazione FAI di Potenza, del Comitato Luoghi del Cuore, la stampa, i cittadini dei comuni del territorio e tanti ciclisti.

In una intervista lasciata al TgR, il campione ha dichiarato:

“Siano qui solo con auto ad idrogeno e ibride, uno scooter elettrico e l’appoggio di un camper.

Il messaggio è: cerchiamo di avere più paesaggi come questo.

Una vera sorpresa per me, non pensavo ci fosse un panorama del genere.

Il FAI e l’Italia sono una cosa sola, Brumotti ambasciatore si batterà per cercare di tutelare le bellezze.

Mi raccomando, cercate di entrare nel censimento se volete tutelare la bellezza.

La firma è l’arma più potente”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione e con il supporto del Parco Regionale del Vulture e di APT Basilicata.

Già nel 2018 l’inviato di Striscia la Notizia ha attraversato in autonomia l’Italia in bicicletta, da Livigno ad Agrigento.

La grande passione per il nostro Paese lo ha spinto a riproporre l’impresa quest’anno.

Non solo sport, quindi: il progetto “FAI Brumotti per l’Italia” si propone di raccontare in modo originale e spontaneo l’immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale italiano, con particolare attenzione a territori meno conosciuti.

Il percorso, ideato e disegnato da Vittorio Brumotti, inventore del road bike freestyle, campione del mondo di bike trial nel 2006 e detentore di 10 Guinness World Records™, resterà percorribile da tutti i ciclisti.

Di seguito alcune foto di Brumotti a Monticchio.