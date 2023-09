Brienza, addio al giovane Salvatore di soli 23 anni: lutto cittadino e bandiere a mezz’asta per l’ultimo saluto

A seguito della tragedia che ha colpito il Comune di Brienza, l’Amministrazione informa:

‘Considerato che a causa di un tragico incidente stradale, ha perso la vita il nostro giovane concittadino Molinaro Salvatore di anni 23;

Evidenziato che l’intera comunità, colpita dalla drammatica notizia e da questa tragica prematura scomparsa, partecipa al dolore familiari;

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini e degli ‘amministratori, intende manifestare, in modo tangibile ed ufficiale, il dolore del paese per questa grave perdita che ha profondamente colpito tutti;

Considerato che la cerimonia funebre avrà luogo venerdì 08 settembre 2023 alle ore 11:00 presso la chiesa dell’Annunziata di Brienza;

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità;

DISPONE

la proclamazione del LUTTO CITTADINO per il giorno 08 settembre 2023 in segno di profondo cordoglio e partecipazione per la prematura e drammatica scomparsa del giovane lavoratore;

ORDINA

Per il giorno 08 settembre 2023 l’esposizione della bandiera a mezz’asta, in segno di lutto, presso la sede municipale di Piazza dell’Unità D’Italia.

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata di oggi.

Ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare, con cortese sollecitudine, di porre in essere ‘comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.

Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastano il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano.

INVITA

Cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali, ovvero dalle ore 10:00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre”.

