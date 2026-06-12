Potenza ricorda quanti hanno sacrificato la vita per la difesa dello Stato e dei cittadini. La cerimonia

Si è svolta questa mattina a Potenza la solenne cerimonia del Memorial Day 2026, l’annuale percorso del ricordo promosso dal Sindacato Autonomo di Polizia per onorare il sacrificio di tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità.

L’ampia partecipazione istituzionale all’iniziativa ha confermato l’importanza di trasmettere i valori di legalità e giustizia, rendendoli un esempio vivo per l’intera comunità.

La commemorazione si è tenuta in un clima di profonda commozione presso la Questura, dove è stata deposta una corona di alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la vita per la difesa dello Stato e dei cittadini.

Un momento di intensa spiritualità e raccoglimento ha caratterizzato la celebrazione e la benedizione solenne officiata dal parroco della Polizia di Stato, che ha ricordato il valore del servizio e del sacrificio estremo dei caduti.

Alla cerimonia hanno preso parte le massime cariche del territorio.

Tra i presenti, si segnala la significativa partecipazione del Prefetto, del Vicario del Questore e del Sindaco della Città di Potenza.

Accanto alle autorità civili, è stata forte e sentita la presenza di numerosi funzionari e dirigenti della Polizia di Stato, insieme a una folta rappresentanza dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), custode dei valori e della memoria storica del corpo.

Particolarmente autorevole anche la delegazione del Sindacato Autonomo di Polizia, che ha visto la partecipazione del Segretario Nazionale SAP Vito Stasolla, del Segretario Regionale SAP Basilicata Michele Gallucci e del Segretario Regionale SAP Puglia Francesco Pulli, a testimonianza della forte coesione e della rilevanza che l’evento riveste.