Potenza: entra nel vivo il progetto “Biblioteca verticale”. L’evento di presentazione

Venerdì 12 giugno, alle ore 10, nella sala Mediterraneo del Polo bibliotecario di Potenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Biblioteca verticale: un patrimonio dal vivo”.

Il progetto, promosso dalla Biblioteca nazionale di Potenza e beneficiario del bando per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo in istituti e luoghi della cultura della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura, è ideato e curato dall’associazione Gommalacca Teatro.

Con una serie di attività che si terranno da giugno a settembre di quest’anno, “Biblioteca verticale” ha l’obiettivo di rimettere in circolo il patrimonio materiale e immateriale del Polo con i linguaggi dello spettacolo dal vivo e le azioni performative generate da artisti e da giovani in residenza.

Di seguito la locandina con i dettagli.