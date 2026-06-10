Diga di Marsico Nuovo: “massima attenzione”. Le ultime notizie

“Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto riscontro dal Presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata, Giuseppe Musacchio, sul completamento dei lavori per la piena funzionalità della Diga di Marsico Nuovo che potrà entrare in esercizio, procedendo al collaudo, non appena la Direzione Dighe autorizzerà l’installazione dei nuovi sensori previsti, superando alcuni problemi che si sono determinati”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

“Inoltre considerata la richiesta di audizione dell’assessore Mongiello in III Commissione consiliare, da noi avanzata lo scorso 8 giugno, abbiamo depositato un’interrogazione a risposta scritta per fare chiarezza sul futuro dell’Osservatorio Ambientale della Val d’Agri di Marsico Nuovo e per conoscere se, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, vi siano state interlocuzioni tra la Regione Basilicata ed Eni S.p.A. finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività oltre la scadenza dell’attuale periodo di gestione.

Continueremo a seguire entrambe le questioni particolarmente sentite dalla comunità di Marsico Nuovo e dall’intera Val d’Agri, che guarda con grande attenzione all’evoluzione di un’infrastruttura strategica per il territorio, per il comparto agricolo e per la gestione delle risorse idriche”.