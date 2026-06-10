Diritto allo studio: oltre 760mila euro per gli studenti meritevoli in Basilicata. I dettagli

“Si è conclusa con una partecipazione particolarmente significativa la fase di presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico Il Valore del Sapere IV, l’iniziativa della Regione Basilicata finalizzata a sostenere gli studenti meritevoli iscritti al primo e al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado”.

Lo dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla Comunità, Francesco Cupparo che dichiara:

“Il numero delle istanze pervenute, ben 1.228, conferma l’attenzione delle famiglie lucane verso il valore dell’istruzione e testimonia quanto sia importante continuare a investire sul capitale umano e sulle nuove generazioni.

Le risorse stanziate, pari a oltre 760 mila euro, rappresentano un sostegno concreto al merito e al diritto allo studio, principi che la Regione considera strategici per la crescita sociale ed economica della Basilicata.

Il successo dell’iniziativa dimostra che il sapere è una leva fondamentale per costruire opportunità, contrastare le disuguaglianze e valorizzare i talenti presenti nei nostri territori.

Sostenere il percorso scolastico degli studenti più meritevoli significa investire nel futuro della comunità lucana”.

L’Assessore rende noto che gli uffici regionali hanno già avviato le attività istruttorie delle domande pervenute:

“L’obiettivo è completare l’istruttoria entro il mese di luglio, così da procedere tempestivamente con l’approvazione degli esiti e con il successivo trasferimento delle risorse ai beneficiari.

Vogliamo garantire tempi certi e rapidi affinché il sostegno economico raggiunga quanto prima gli studenti e le loro famiglie.

Ringrazio gli uffici regionali per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno partecipato al bando.

La risposta ottenuta conferma che investire nella conoscenza, nella formazione e nel merito è la strada giusta per rafforzare la competitività e la coesione sociale della Basilicata”.